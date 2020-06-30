Женевский автосалон отменил выставку и в 2021 году

КИЕВ. 30 июня. УНН. Организаторы международного Женевского автосалона - одной из ведущих выставок в мире, на которой ежегодно презентуют свои новинки главные мировые автомобильные бренды - приняли решение не проводить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

“Большинство участников выставки сказали, что, возможно, они не будут участвовать в шоу 2021 года и предпочли бы 2022-й. Автомобильный сектор находится в сложной фазе, и компаниям нужно время, чтобы оправиться от последствий пандемии. Кроме того, не уверены, что положение дел в области охраны здоровья позволит организовать мероприятие с более чем 600 000 посетителей и 10 000 журналистов следующей весной. Мы отказались от идеи организовать автосалон-2021", - говорится в сообщении организаторов.

Предполагалось, что шоу пройдет с 4 по 14 марта 2021 года.

Запланированный на весну этого года автосалон-2020 также не состоялся в связи с пандемией.

Напомним, в Киеве мужчина ограбил автосалон.