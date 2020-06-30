Легендарный Cirque du Soleil объявил о банкротстве из-за пандемии

КИЕВ. 30 июня. УНН. Легендарный Cirque du Soleil объявил о банкротстве после трех месяцев простоя в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Также компания сокращает 3480 из 5000 своих сотрудников.

В сообщении Cirque du Soleil, базирующийся в канадском Монреале, назвал причиной банкротства "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19".

Напомним, Cirque du Soleil продали инвесторам Китая и США.