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Легендарный Cirque du Soleil объявил о банкротстве из-за пандемии

Легендарный Cirque du Soleil объявил о банкротстве из-за пандемии

КИЕВ. 30 июня. УНН. Легендарный Cirque du Soleil объявил о банкротстве после трех месяцев простоя в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Также компания сокращает 3480 из 5000 своих сотрудников.

В сообщении Cirque du Soleil, базирующийся в канадском Монреале, назвал причиной банкротства "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19".

Напомним, Cirque du Soleil продали инвесторам Китая и США.

Источник: УНН
Теги: банкротство, карантин, цирк
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