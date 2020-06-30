Новости: Культура
Вторник, 30 июня 2020, 02:18 • Денис Масликов • 9105
Легендарный Cirque du Soleil объявил о банкротстве из-за пандемии
КИЕВ. 30 июня. УНН. Легендарный Cirque du Soleil объявил о банкротстве после трех месяцев простоя в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Также компания сокращает 3480 из 5000 своих сотрудников.
В сообщении Cirque du Soleil, базирующийся в канадском Монреале, назвал причиной банкротства "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19".
Напомним, Cirque du Soleil продали инвесторам Китая и США.
Источник: УНН
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