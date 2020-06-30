Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,70 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку Архив
5415

НХЛ объявила новые данные о количестве инфицированных коронавирусом хоккеистов

НХЛ объявила новые данные о количестве инфицированных коронавирусом хоккеистов

КИЕВ. 30 июня. УНН. Национальная хоккейная лига выпустила сообщение о результатах тестирования на COVID-19, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

По данным НХЛ, 15 игроков имеют заражение коронавирусом.

"На понедельником, 29 июня более 250 игроков приняли участие в тренировках в клубных центрах в рамках второго этапа Плана восстановления сезона. Среди этих игроков было сделано более 1450 тестов на COVID-19. Из них 15 результатов дали положительную реакцию", - сказано в обращении НХЛ.

Сказано, что НХЛ продолжит регулярно сообщать подробности тестирования игроков и их результаты.

Добавим также, что 8 июня (начала второго этапа) НХЛ стало известно об 11 игроках, которые сдали положительный тест на COVID-19 вне рамок протокола второго этапа.

Источник: УНН
Теги: хоккей, НХЛ, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.