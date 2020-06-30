НХЛ объявила новые данные о количестве инфицированных коронавирусом хоккеистов

КИЕВ. 30 июня. УНН. Национальная хоккейная лига выпустила сообщение о результатах тестирования на COVID-19, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

По данным НХЛ, 15 игроков имеют заражение коронавирусом.

"На понедельником, 29 июня более 250 игроков приняли участие в тренировках в клубных центрах в рамках второго этапа Плана восстановления сезона. Среди этих игроков было сделано более 1450 тестов на COVID-19. Из них 15 результатов дали положительную реакцию", - сказано в обращении НХЛ.

Сказано, что НХЛ продолжит регулярно сообщать подробности тестирования игроков и их результаты.

Добавим также, что 8 июня (начала второго этапа) НХЛ стало известно об 11 игроках, которые сдали положительный тест на COVID-19 вне рамок протокола второго этапа.