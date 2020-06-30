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Более 70 млн евро: "Ювентус" приобрел футболиста "Барселоны"

Более 70 млн евро: "Ювентус" приобрел футболиста "Барселоны"

КИЕВ. 30 июня. УНН. ФК "Барселона" и ФК "Ювентус" достигли соглашения о трансфере игрока Артура Мело, информирует УНН со ссылкой на сайт "сине-гранатовых"

Итальянский клуб заплатит 72 млн евро плюс 10 млн евро в качестве бонусов. Однако концовку сезона 2019-20 годов бразилец доиграет в состоянии "Ювентуса".

23-летний футболист прибыл в "Барселону" летом 2018 года из бразильского "Гремио". До сих пор бразильский полузащитник сыграл за "блаугранос" 72 игры: 47 в Лиге, 10 в Кубке, 13 в Лиге чемпионов и 1 в Суперкубке Испании.

Также Артур выиграл два титула с "Барселоной" - чемпионат и Суперкубок Испании в сезоне 2018/19.

Как писал УНН "Барселона" также осуществила громкое приобретение футболиста "Ювентуса".

Источник: УНН
Теги: футбол
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