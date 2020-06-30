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В Днепре горела кондитерская-пекарня

В Днепре горела кондитерская-пекарня

КИЕВ. 30 июня. УНН. В понедельник в 11:16 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в помещении кондитерской-пекарни на проспекте Слобожанской Амур-Нижнеднепровский района города Днепр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию к месту происшествия, спасатели установлено, что возгорание возникло в отдельно стоящем магазине-пекарне, который является частью сети предприятий по продаже хлебобулочных и кондитерских изделий.

Огнем повреждена электрощитовая, торговое оборудование и внутренняя отделка помещения на общей площади 20кв.м.

Пожар локализован о 11:33 и ликвидирован в 12:10.

К тушению пожара привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, в Днепре горела свалка.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, пожары
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