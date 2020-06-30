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Два легендарных футболиста "Ювентуса" продлили контракты с лидером Серии А

Два легендарных футболиста "Ювентуса" продлили контракты с лидером Серии А

КИЕВ. 30 июня. УНН. Итальянский "Ювентус" объявил о продлении контрактов с вратарем Джанлуиджи Буффоном и защитником Джорджио Кьеллини, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Чемпион мира-2006 Буффон, которому в январе исполнилось 42 года, продлил контракт с туринским "Ювентусом" еще на один сезон. Одновременно с Буффоном, также на год продлил соглашение с клубом 35-летний защитник Кьеллини - еще одна легенда "Старой Сеньоры".

Буффон в составе туринцев выиграл 11 раз Скудетто, пять Суперкубков Италии и четыре Кубка Италии. Кьеллини имеет звание восьмикратного чемпиона Италии, а также выигрывал три Кубка Италии и четыре Суперкубка Италии.

Добавим также, в сезоне-2019/20 Буффон провел 13 матчей, в пяти из которых не пропускал, 42-летний итальянец занимает второе место по количеству сухих матчей, проведенных в XXI веке (420).

Источник: УНН
Теги: футбол
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