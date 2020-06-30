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В Херсонской области ликвидировали пожар на пшеничном поле

В Херсонской области ликвидировали пожар на пшеничном поле

КИЕВ. 30 июня. УНН. В воскресенье в 10:14 на пункт связи 14-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Корабельного района. Херсон поступило сообщение о возгорании поля зерновых культур за пределами с. Зимовник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

На место происшествия срочно были направлены дежурный караул подразделения. По прибытию на место пожара огнеборцы установили, что горело поле пшеницы на корню.

11:00 пожар был полностью ликвидирован на площади 0,8 га.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Херсонской области во время сенокоса загорелся комбайн.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, пожары
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