Сегодня состоится ВНО по украинскому языку и литературе: детали

КИЕВ. 30 июня. УНН. Сегодня в Украине состоится этап внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Об этом на своей странице в Facebook написал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, передает УНН.

"Вниманию участников ВНО. Мы уверены, что все участники ВНО хорошо знают правила проведения тестирования. Тем не менее, Украинский центр оценивания качества образования напоминает основные моменты завтрашнего дня (30 июня - ред.), когда состоится тестирование по украинскому языку и литературе" , - написал Горбачев.

Так, чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Этого, как показало предварительное тестирование, достаточно, чтобы все участники своевременно прошли термометрию и идентификацию участников ВНО.

"Просим участников приходить в пункт тестирования в промежуток времени, указанный в приглашении-пропуске, соблюдать безопасную дистанцию не только у входа в пункт, но и за его пределами. Ожидая допуска в пункт тестирования, находиться в тени и избегать скопления", - отмечают в центре оценивания качества образования.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии следующих документов:

- оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,

- паспорта или иного документа, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

- приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно должны распечатать с информационной страницой.

В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серию и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении "Дія" абитуриент не будет допущен в пункт проведения ВНО.

"Внимание! Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не допустят к участию в ВНО", - отмечают в Центре.

Напомним, по словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, дети, которые не добрались до пунктов проведения ВНО из-за паводков в западных регионах, смогут пройти его во время дополнительной сессии с 24 июля по 10 августа, как и 30 участников, не допущенных к экзамену из-за признаков ОРВИ.