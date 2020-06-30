ООС: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

КИЕВ. 30 июня. УНН. 29 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Хутора Вольный враг дважды обстреливал наши оборонительные укрепления применив станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На подступах к Крымскому и Луганскому противник неоднократно в течение суток открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, а защитников Южного захватчики провоцировали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Не было тишине и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи населенного пункта Березовое оккупанты сначала применили противотанковые ракетные комплексы, а впоследствии - автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. К вечеру противник активизировал свои огневые действия у Старогнатовки, где задействовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также против украинских воинов, которые держат оборону в пригороде Марьинки захватчики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

За прошедшие сутки, 29 июня, в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения.

По данным разведки 29 июня наши защитники ранили двух захватчиков.

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По уточненной информации, 28 июня в 21:18 и в 22:55 представители вооруженных формирований Российской Федерации по направлению неподконтрольного правительству Украины поселка Доломитное Донецкой области целенаправленно дважды обстреляли жилые дома в поселке Новолуганское, применив стрелковое оружие калибра 7,62 мм.

В результате первого обстрела было повреждено окно и мебель одного из домов, а при втором - враг попал в металлопластиковое окно, разбив стеклопакет на балконе второго этажа жилого дома. Пострадавших граждан, в результате вражеского обстрела, к счастью, нет.

Наблюдателями украинской стороны СЦКК, которые работали на месте происшествия, также было установлено, что расстояние и направление откуда велся обстрел, четко указывают на причастность российско-оккупационных войск к данному преступлению. Оккупанты сознательно не выполняют Минские соглашения и систематически подтверждают свое нежелание соблюдать режим прекращения огня, продолжая регулярно обстреливать жилые районы Донбасса.

С начала текущих суток, 30 июня, российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики совершили обстрел из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм вблизи Невельского.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, в Донбассе оккупанты обстреляли Крымское, ранены два бойца ВСУ.