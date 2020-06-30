За прошедшую неделю в Украине проверили более 27 тысяч объектов по соблюдению карантина

КИЕВ. 30 июня. УНН. По состоянию на 29 июня с момента усиления контроля Госпродпотребслужбой проведены проверки на 27667 объектах по соблюдению карантинных мероприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.

Из них проверено: общепита 8395, агропродовольственных рынков - 3363, объектов торговли продовольственными товарами - 15909.

Проверки были осуществлены в соответствии с постановлениями главного государственного санитарного врача, наиболее частые нарушения зафиксированы - нарушение масочного режима, отсутствие термометрии на входе, нарушения допустимого количества людей в помещении.

Как ранее отмечал первый заместитель председателя Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, такие проверки должны быть системными, учитывая темпы количества заболеваний коронавирусом после смягчения карантина.

Так, в период с 21 по 28 июня общее количество новых подтвержденных случаев составляет более 7000 человек. Минздрав подчеркивает необходимость усиления контроля за соблюдением карантина и привлечении его нарушителей к ответственности. В частности, с этой целью привлекаются силы Национальной полиции и Госпродпотребслужбы.

Напомним, в Украине уже более 43,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 646 случаев.