Порошенко не прибудет на допрос в ГБР - адвокат

КИЕВ. 30 июня. УНН. Пятый Президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко не прибудет на допрос в Государственное бюро расследований 30 июня. Об этом на своей странице в Facebook заявил адвокат Порошенко Игорь Головань, передает УНН.

"Отвечаю на вопрос журналистов о том, собирается ли Петр Порошенко приходить на допрос в ГБР 30 июня 2020 года. Пятый Президент Украины вызовов на допрос в предусмотренном законом порядке не получал. "Видосики", объявления на сайтах и заборах мы не воспринимали и не будем воспринимать. Поэтому 30 июня допроса не будет. Допрос состоится 1 июля 2020 года", - отметил адвокат.

Напомним, Государственное бюро расследований вызвало на допрос в качестве подозреваемого пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко на 30 июня во деле по факту возможного захвата государственной власти и невыполнения решения суда во время проведения конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП).

Как ранее сообщалось в УНН, три производства против Порошенко уже закрыли.