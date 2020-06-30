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Вторник, 30 июня 2020, 08:47 • Юлия Шрамко • 6765
На Львовщине за сутки еще 143 инфицированных коронавирусом
КИЕВ. 30 июня. УНН. На Львовщине зафиксировано уже 5435 случаев инфицирования коронавируса, из которых 143 - за последние сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.
"В целом коронавирусную инфекцию обнаружено - у 5435 человек, 146 человек умерли. 747 пациентов выздоровели", - говорится в сообщении.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1098 ПЦР-тестов, из них с новых проб - 482 ПЦР-тесты. Следовательно, 143 - положительные, из них с новых проб - 75. Среди них львовян - 32. Всего в работу взяли 500 проб, остаток в холодильнике - 900 проб.
Напомним, Львовская область - в лидерах антирейтинга по количеству новых больных коронавирусом.
Источник: УНН
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