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На Львовщине за сутки еще 143 инфицированных коронавирусом

На Львовщине за сутки еще 143 инфицированных коронавирусом

КИЕВ. 30 июня. УНН. На Львовщине зафиксировано уже 5435 случаев инфицирования коронавируса, из которых 143 - за последние сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.

"В целом коронавирусную инфекцию обнаружено - у 5435 человек, 146 человек умерли. 747 пациентов выздоровели", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1098 ПЦР-тестов, из них с новых проб - 482 ПЦР-тесты. Следовательно, 143 - положительные, из них с новых проб - 75. Среди них львовян - 32. Всего в работу взяли 500 проб, остаток в холодильнике - 900 проб.

Напомним, Львовская область - в лидерах антирейтинга по количеству новых больных коронавирусом.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Коронавирус
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