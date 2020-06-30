В Сенате США предлагают законодательно помешать Трампу вывести войска из ФРГ

КИЕВ. 30 июня. УНН. Сенаторы США из обеих партий предлагают законодательно ограничить использование бюджетных средств для вывода части американских военнослужащих из Германии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Ряд представителей Сената США из обеих партий стремятся помешать намерению президента Дональда Трампа сократить численность американских военнослужащих в Германии на 9500 человек. Сенаторы-республиканцы Митт Ромни, Линдси Грэм и Марко Рубио, а также их коллеги-демократы Кристофер Кунс, Тимоти Кейн и Джинн Шейхин в понедельник, 29 июня, представили поправку в закон о финансировании национальной оборонной политики (NDAA)”, — пишет издание.

Так, она ограничивает использование бюджетных средств для осуществления мероприятий по выводу военнослужащих.

частности, авторы нововведения предлагают обязать министра обороны США предоставлять Конгрессу отчет и объяснять, как подобное сокращение контингента соотносится с национальными интересами США и ставит ли оно под угрозу безопасность европейских членов НАТО.

Сообщается, что президент США Дональд Трамп 15 июня подтвердил намерение сократить численность американских военнослужащих в Германии до 25 000 человек. Решение обусловлено тем, что Берлин “не выполнил обязательств” по финансированию НАТО, объяснил тогда Трамп.

Напомним, в Германии критикуют возможный вывод американских войск.