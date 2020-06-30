Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,70 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Заседание ВР, на котором рассмотрят законопроект об игорном бизнесе
Эксклюзивные новости УНН
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
7140

Разумков о наводнении на западе Украины: Рада готова включиться в процесс оказания помощи

Разумков о наводнении на западе Украины: Рада готова включиться в процесс оказания помощи

Дмитрий Разумков (слева)

КИЕВ. 29 июня. УНН. Верховная Рада готова включиться в процесс оказания помощи в ликвидации последствий наводнения на западе Украины, если подобные предложения поступят от Кабмина. Об этом во время заседания Согласительного совета сказал председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Я хотел бы лично и от депутатского корпуса выразить соболезнования семьям погибших (в многоэтажке на Позняках - ред.)... Так же мы видели повторение ситуации 2008 года, что происходило в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Очень опасные вызовы, стоящие перед государством", - сказал Разумков.

Он отметил, что это все - вопросы, которые нужно решать различным органам власти, в частности, парламенту.

"Все депутатские фракции, группы, комитеты, готовы работать в усиленном режиме, если поступят предложения от Кабмина, мы готовы помочь, включиться в этот процесс. Я благодарен нардепам, которые первыми работали в этих регионах, и пришли на помощь", - сообщил председатель ВРУ.

Напомним, что Евросоюз продолжает мобилизовать экстренную помощь Украине в связи с наводнениями на западе страны.

Источник: УНН
Теги: ВР, наводнение, Дмитрий Разумков
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.