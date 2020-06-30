Разумков о наводнении на западе Украины: Рада готова включиться в процесс оказания помощи

КИЕВ. 29 июня. УНН. Верховная Рада готова включиться в процесс оказания помощи в ликвидации последствий наводнения на западе Украины, если подобные предложения поступят от Кабмина. Об этом во время заседания Согласительного совета сказал председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Я хотел бы лично и от депутатского корпуса выразить соболезнования семьям погибших (в многоэтажке на Позняках - ред.)... Так же мы видели повторение ситуации 2008 года, что происходило в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Очень опасные вызовы, стоящие перед государством", - сказал Разумков.

Он отметил, что это все - вопросы, которые нужно решать различным органам власти, в частности, парламенту.

"Все депутатские фракции, группы, комитеты, готовы работать в усиленном режиме, если поступят предложения от Кабмина, мы готовы помочь, включиться в этот процесс. Я благодарен нардепам, которые первыми работали в этих регионах, и пришли на помощь", - сообщил председатель ВРУ.

Напомним, что Евросоюз продолжает мобилизовать экстренную помощь Украине в связи с наводнениями на западе страны.



