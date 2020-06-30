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Зеленский поздравил с днем ​​рождения президента Латвии: надеется на скорую встречу

Зеленский поздравил с днем ​​рождения президента Латвии: надеется на скорую встречу

КИЕВ. 30 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил латвийского коллегу Егилса Левитса с 65-летием и выразил надежду на скорую встречу. Поздравления опубликованы на странице в Twitter украинского Президента, передает УНН.

"С Днем рождения, Егилс Левитс! Желаю вам крепкого здоровья и сил, чтобы противостоять всем вызовам и бедствий современного мира", - написал Зеленский.

Он отметил, что высоко ценит то, что сейчас, в трудное время, между Украиной и Латвией существует "долговременное партнерство".

"Надеюсь скоро встретиться с вами в Украине", - добавил глава государства.

Как сообщалось в УНН, Зеленский, находясь с визитом в Херсонской области, в видеообращении поздравил украинцев с Днем Конституции и отметил, что именно из уважения к Конституции начинается гражданское общество.

Напомним, Украина выразила поддержку странам Балтии в трауре по жертвам сталинских депортаций.

Источник: УНН
Теги: Латвия, День рождения, Владимир Зеленский
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