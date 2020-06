Зеленский поздравил с днем ​​рождения президента Латвии: надеется на скорую встречу

КИЕВ. 30 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил латвийского коллегу Егилса Левитса с 65-летием и выразил надежду на скорую встречу. Поздравления опубликованы на странице в Twitter украинского Президента, передает УНН.

"С Днем рождения, Егилс Левитс! Желаю вам крепкого здоровья и сил, чтобы противостоять всем вызовам и бедствий современного мира", - написал Зеленский.

Он отметил, что высоко ценит то, что сейчас, в трудное время, между Украиной и Латвией существует "долговременное партнерство".

"Надеюсь скоро встретиться с вами в Украине", - добавил глава государства.

Happy Birthday, @valstsgriba ! Wish you good health and the strength to withstand all the challenges and disasters of today's world.



I appreciate that at this difficult time, there is an indestructible partnership between #Ukraine and #Latvia . Hope to meet you soon in