Потенциальная угроза еще одной пандемии: в Китае обнаружили новый вирус

КИЕВ. 30 июня. УНН. Ученые идентифицировали в Китае новый штамм вируса гриппа, который имеет серьезный потенциал к возникновению пандемии. И хотя сейчас он является не слишком опасным, но может мутировать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС Украина.

"Вирус появился совсем недавно, его разносчиками являются свиньи, но он может заражать и людей. Ученых беспокоит, что вирус может мутировать дальше, что позволит ему с легкостью передаваться от человека к человеку, вызвав новую глобальную эпидемию", - пишет издание.

По словам исследователей, хотя сейчас ситуация еще не стала угрожающей, новый патоген имеет все типичные характеристики, свидетельствующие о высокой приспособленности к заражению человека, и требует пристального контроля.

В частности ученые призывают быстро ввести мониторинг в индустрии выращивания свиней - следить как за животными, так и за здоровьем людей, работающих в этой сфере.

Сообщается, что последняя массовая эпидемия вируса похожего типа, с которой столкнулся мир, - вспышка свиного гриппа в 2009 году, начавшаяся из Мексики (получил название A/H1N1pdm09).

Смертность от него оказалась ниже, чем опасались сначала, - главным образом потому, что вирус был похож на другие вирусы гриппа и у многих уязвимых категорий пациентов (главным образом, пожилых людей) был иммунитет к нему.

Особенность же нововыявленного вируса в том, что он совершенно новый, и иммунитет против него у людей или слишком мал, или его нет совсем.

И хотя, по данным медиков, сейчас этот вирус, который назвали G4 EA H1N1, не представляет слишком большой угрозы, его нужно внести в список патогенов, за развитием которых обязательно надо следить.

Напомним, по состоянию на утро вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 504 851. Выздоровели 5 219 375 человек, всего в мире 10 275 392 лица были инфицированы.



