В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом заболеваемости COVID-19

КИЕВ. 30 июня. УНН. В Украине за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировано во Львовской, Закарпатской, Ровенской и Одесской областях. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 143, Закарпатской области - 97, Ровенской области - 74 и Одесской области - 66", - отметил Степанов.

По данным ЦОЗ, всего проведено исследований в Украине: методом ПЦР - 656122, методом ИФА - 202618.

"Количество активных больных по состоянию на 30 июня составляет 24060 человек. Сейчас госпитализированы 4724 человека, из них 92 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 11836 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 393 пациента. 32498 больных находились на амбулаторном лечении", - резюмировали в ЦОЗ.

В общем случаи подтверждено:

▪️ Винницкая обл. - 1864 (1179 выздоровели);

▪️ Волынская обл. - 2368 (694 выздоровели);

▪️ Днепропетровская обл. - 1087 (913 выздоровели);

▪️ Донецкая обл. - 481 (163 выздоровели);

▪️ Житомирская обл. - 1404 (746 выздоровели);

▪️ Закарпатская обл. - 2889 (943 выздоровели);

▪️ Запорожская обл. - 572 (418 выздоровели);

▪️ Ивано-Франковская обл. - 2395 (1098 выздоровели);

▪️ г. Киев - 5037 (1563 выздоровели);

▪️ Киевская обл. - 2546 (1332 выздоровели);

▪️ Кировоградская обл. - 646 (536 выздоровели);

▪️ Луганская обл. - 80 (58 выздоровели);

▪️ Львовская обл. - 5435 (747 выздоровели);

▪️ Николаевская обл. - 444 (281 выздоровел);

▪️ Одесская обл. - 1698 (736 выздоровели);

▪️ Полтавская обл. - 314 (268 выздоровели);

▪️ Ровенская обл. - 3712 (1769 выздоровели);

▪️ Сумская обл. - 297 (222 выздоровели);

▪️ Тернопольская обл. - 1919 (1140 выздоровели);

▪️ Харьковская обл. - 2134 (1086 выздоровели);

▪️ Херсонская обл. - 191 (176 выздоровели);

▪️ Хмельницкая обл. - 803 (544 выздоровели);

▪️ Черкасская обл. - 642 (458 выздоровели);

▪️ Черновицкая обл. - 4801 (1900 выздоровели);

▪️ Черниговская обл. - 536 (145 выздоровели).

Напомним, в Украине на 8:45 30 июня зафиксировано уже более 44 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - более 700.