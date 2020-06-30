Парламент Китая проголосовал за закон о безопасности для Гонконга

КИЕВ. 30 июня. УНН. Постоянный комитет Конгресса Китая проголосовал за закон о безопасности для Гонконга. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Против этого документа выступали жители города. Они опасаются, что закон создаст возможности для политических репрессий, поскольку документ среди прочего запрещает "сепаратизм" и "бунт".

Закон критиковали и страны Запада. Оппоненты утверждают, что закон о безопасности подорвет права человека и полуавтономность Гонконга.

1 июля жители Гонконга планируют отметить 23-ю годовщину со дня, когда Великобритания передала Китаю управление Гонконгом. Полиция отклонила заявку на проведение в этот день марша под предлогом действующих ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. В соответствии с соглашением между Лондоном и Пекином о передаче Гонконга под управление КНР, жителям Гонконга до 2047 года гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.

Ранее в парламенте КНР уже голосовали за закон о "национальной безопасности" Гонконга.

Добавим, Постоянный комитет - постоянно действующий орган Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Он официально определен Конституцией КНР как орган, осуществляющий законодательную власть вместе с самим ВСНП (ст. 58).