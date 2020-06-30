Из-за распространения COVID-19 для украинцев будут ограничения касательно поездок в ЕС - Степанов

КИЕВ. 30 июня. УНН. Для украинцев будут определенные ограничения касательно поездок в страны Европейского Союза, так как в последнее время в Украине наблюдается стремительное распространение COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Если мы говорим о странах Европейского Союза... по показателям, которые устанавливаются на территории Европейского Союза - они устанавливают количество активных больных на уровне 16 и меньше. Это те страны, которые находятся в "зеленой зоне" и могут спокойно путешествовать в страны Европейского Союза. Если мы говорим об Украине, то сегодня этот показатель составляет 57 на 100 тысяч населения активных больных, две недели назад, этот показатель был на уровне 37 на 100 тысяч населения... на сегодняшний день будут определенные ограничения касательно поездок украинцев в страны Европейского Союза", - отметил он.

Однако, по его словам, они не будут касаться определенных категорий граждан.

"Это прежде всего дипломаты, граждане, имеющие сезонную работу, граждане, которые будут выезжать на обучение в страны ЕС, это граждане, которые ищут убежище в странах ЕС", - добавил Степанов.

Напомним, в Украине на 8:45 30 июня зафиксировано уже более 44 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - более 700.