Одним из первых на этой неделе будут рассматривать законопроект об игорном бизнесе - Разумков

КИЕВ. 30 июня. УНН. Верховная Рада на этой неделе рассмотрит вопрос об игорном бизнесе, а также законопроекты, связанные с регулированием финансового сектора, социальные законы, образовательные и связанные со спортом и меценатством. Об этом во время заседания Согласительного совета объявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"На этой неделе будет много вопросов. Одним из первых вопрос об игорном бизнесе. Его много месяцев прррабатывала рабочая группа и в Офисе Президента, и в профильном комитете. Именно эти два института являются главными промоутерами этого направления, и, я надеюсь, что мы сможем эффективно потратить время при рассмотрении этого законопроекта. Многие другие законопроекты, связанные с медицинской реформой. Если говорим о других направлениях, то это экономические законы", - сказал Разумков.

Он добавил, что Рада также рассмотрит законы, связанные с регулированием финансового сектора, социальные законы, образовательные и вопросы, связанные со спортом и меценатством.

Напомним, НАПК в законопроекте об игорном бизнесе выявило ряд коррупциогенных факторов.