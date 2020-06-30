На согласительном совете парламента требовали ИФА-тестирования на COVID-19 для учителей

КИЕВ. 30 июня. УНН. Сегодня, 30 июня, на согласительном совете парламента заместитель председателя ВРУ, народный депутат от "Батькивщины" Елена Кондратюк подчеркнула важность ИФА-тестирования на COVID-19 для учителей, принимающих участие в ВНО, передает УНН.

Она напомнила, что сегодня в Украине проходит ВНО по украинскому языку и литературе. На него зарегистрировалось 370 тысяч детей.

"Во время проведения прошлого ВНО по математике мы увидели, насколько важным является проведение ИФА-тестов для учителей и инструкторов. Поскольку безопасность детей и учителей является чрезвычайно важной. Поэтому я бы просила, чтобы на это тоже обратили внимание", - сказала Кондратюк.

Напомним, пограничники проходят ИФА-тестирование, которое выявило уже 103 случая COVID-19.

Как писал УНН, в Украине анонсировали массовое ИФА-тестирование населения, ведь, по оценкам главного санитарного врача, в стране может быть более 130 тыс. инфицированных коронавирусом.