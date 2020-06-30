Рада на этой неделе заслушает Шмыгаля на часе вопросов к правительству

КИЕВ. 30 июня. УНН. Верховная Рада Украины, в пятницу, на часе вопросов к правительству заслушает премьер-министра Дениса Шмыгаля по ситуации с наводнениями в Западной Украине, по двум кадровым вопросам и по вопросу использования средств из фонда COVID-19. Об этом во время заседания согласительного совета объявил глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Все депутатские фракции выступили с предложением заслушать премьер-министра. Главный вопрос - связан с событиями, которые мы наблюдаем на западе нашего государства, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская области. А также прозвучало предложение включить два кадровых вопроса и вопросы об использовании средств COVID-19. Это комплексные аспекты, ведь мы видим непростую ситуацию. Законом №3509 были выделены средства на дороги, будет нам хватать на борьбу с коронавирусом - тоже стоило бы заслушать", - отметил Разумков.

Он добавил, что при необходимости принятия законодательных инициатив по ликвидации последствий стихии на Западной Украине - будут созывать внеочередное заседание ВРУ.

Как сообщалось ранее в УНН, ликвидация непогоды, соблюдение карантина и ВНО: Шмыгаль отчитался о неделе работы.