ВР изменила график работы на эту неделю

КИЕВ. 30 июня. УНН. Верховная Рада Украины поддержала изменение графика работы парламента на эту неделю. Соответствующее решение поддержали 293 народных депутата, передает корреспондент УНН.

"Были предложения по изменению порядка работы ВРУ на этой пленарной неделе. Предлагается во вторник и четверг проводить одно пленарное заседание по следующему графику: с 10:00 до 12:00, с 12 до 12:30 - перерыв, и с 12:30 до 15:00 - продолжение пленарного заседания. В пятницу с 13:00 отвести до 30 минут на объявление депутатских запросов и остальное время - для выступлений нардепов по различным вопросам", - сказал глава ВРУ Дмитрий Разумков.

Так, в среду Рада будет работать в стандартном режиме.

Напомним, что Верховная Рада Украины, в пятницу, на часе вопросов к правительству заслушает премьер-министра Дениса Шмыгаля по ситуации с наводнениями в Западной Украине, по двум кадровым вопросам и по вопросу использования средств из фонда COVID-19.