В Польше задержали разыскиваемого Интерполом в 190 странах украинца

КИЕВ. 30 июня. УНН. В пешеходном пункте пропуска на границе в Медыке пограничники задержали 50-летнего украинца, которого Интерпол много лет разыскивал "красной карточкой" на территории 190 стран за убийства и хищения имущества в Украине. Об этом сообщает Польское радио, передает УНН.

"В пешеходном пункте пропуска в Медыке (Подкарпатское воеводство) польские пограничники задержали гражданина Украины, разыскиваемого в 190 странах мира так называемой красной карточкой Интерпола за убийства", - пишет издание.

Сообщается, что во время паспортного контроля польские пограничники обнаружили, что данные украинца есть в базах розыска Интерпола. Выяснилось, что 50-летнего мужчину несколько лет разыскивают "красной карточкой" Интерпола на территории 190 стран. Его подозревают в убийствах и хищении имущества в Украине.

Мужчину задержали и передали полиции. Далее по решению суда его должны экстрадировать.

По словам польских пограничников, от начала 2020 года на подкарпатских переходах на польско-украинской границе задержали 62 человека, разыскиваемых "красной карточкой" Интерпола.

Напомним, ранее польская полиция задержала 24-летнего гражданина Украины, который занимался склонением подростков к самоубийству.