Минобороны в июле изучит общественное мнение касательно обеспечения жильем украинских военных

КИЕВ. 30 июня. УНН. С 1 по 10 июля Министерство обороны Украины будет изучать общественное мнение по поводу обеспечения жильем украинских военных. Об этом во время брифинга "Министерство обороны Украины начинает изучение общественного мнения по обеспечению жильем военнослужащих Вооруженных сил Украины" сообщил кандидат психологических наук, ответственный за формирование департамента гуманитарного и социального обеспечения Министерства обороны Украины полковник Назим Агаев.

"В период с 13 мая по 12 июня на официальном портале Министерства обороны Украины изучалось общественное мнение по вопросам усовершенствования привлекательности и престижности военной службы, а также по улучшению социальной защиты военнослужащих и членов их семей. Граждане Украины в том числе действующие военнослужащие, ветераны АТО, ООС, а также общественные организации, научные и экспертные сообщества выразили свои взгляды по реформированию и улучшению оборонной сферы. Всего в общественном обсуждении приняли участие более 120 человек и поступило 328 предложений по повышению привлекательности военной службы", - отметил он.

Так, по его словам, по мнению участников обсуждения, повысить привлекательность и престижность военной службы можно в первую очередь за счет осуществления мероприятий по следующим направлениям деятельности: кадровая политика, карьерный и профессиональный рост, жилищное обеспечение военнослужащих и пенсионеров, денежное обеспечение, реформирование военкоматов, территориальных центров комплектования и качественный отбор на военную службу, военная культура и отношения в коллективе, унормованисть служебного времени, материальное стимулирование военнослужащих, военно-патриотическое воспитание молодежи, преодоление бумажной бюрократии в армии, социальной защите военнослужащих и пенсионное обеспечение.

"Министр обороны Украины Андрей Таран поручил руководителям структурных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины изучить все предложения по направлениям деятельности и принятия дальнейших решений... Сейчас в украинской армии одной из ключевых остается проблема обеспечения жильем Вооруженных сил Украины. К сожалению, пока право военнослужащих и членов их семей на получение жилых помещений не реализуется в полном объеме... Учитывая остроту данного направления, Министерство обороны Украины с первого июля начинает изучение общественного мнения по обеспечению жильем украинских военных... и продлится до 10 июля 2020 года включительно", - добавил Агаев.

Напомним, в Украине разрабатывается программа перехода на современные виды вооружений, которая будет базироваться на научном подходе в оценке угроз и шагов, которые осуществляются на пути перевооружения Вооруженных сил.