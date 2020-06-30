Определена дата первого заседания ВАКС в энергетическом деле "Крючкова-Суркисов"

КИЕВ. 30 июня. УНН. Высший антикоррупционный суд назначил на 15 июля подготовительное заседание по делу бывшего народного депутата, экс-главы правления Холдинговой компании “Энергосети” Дмитрия Крючкова о завладении 346,22 млн грн ПАО “Запорожьеоблэнерго”. Такое решение 24 июня приняла коллегия судей ВАКС, передает УНН.

По версии следствия, Крючков и бывший и.о. генерального директора ОАО “Запорожьеоблэнерго” Игорь Корниленков причастны к схеме, по которой потребители вместо того, чтобы платить за электрическую энергию фактическом поставщику — ПАО “Запорожьеоблэнерго”, перечисляли средства посреднику ЧАО “ХК “Энергосети”. А уже посредник должен был рассчитаться с энергопоставщиком.

Однако, по результатам такого посредничества потребители оплатили для ЧАО “ХК “Энергосети” более 196,82 млн грн, а то, в свою очередь, перечислило для ПАО “Запорожьеоблэнерго” 1,7 млн грн вместо ожидаемых 346,22 млн грн. Таким образом, подозреваемые завладел 346 млн грн ПАО “Запорожьеоблэнерго”, полагают детективы.

Ранее, Крючков был экстрадирован в Украину из Германии, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. После внесения средств, подозреваемый вышел из СИЗО, а судьи неоднократно продлевали действие его обязательств.

Напомним, о том, что дело по обвинению Крючкова было передано в суд (один из эпизодов уголовного производства), в НАБУ сообщили 16 июня, уточнив, что расследования по другим эпизодам продолжаться.

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Ранее в НАБУ информировали, что часть полученных “Энергосетью” средств от предприятий-потребителей электроэнергии переводилась в наличные и распределялась между различными участниками коррупционной схемы. Размер хищения средств государственных облэнерго оценивался детективами на уровне 1,4 млрд грн.

Также напомним, что журналисты программы “Схемы” опубликовали записи телефонных разговоров директора Крючкова, свидетельствующие о вероятной причастности к указанным событиям братьев Суркисов и соратника экс-президента Петра Порошенко Игоря Кононенко.

Судя по обнародованным разговорам, Крючков регулярно давал указания отвозить различные суммы денег в офис братьям Суркисам на стадион “Динамо”.

И уже в конце 2019 года в этой части появились решения Высшего антикоррупционного суда. Они засвидетельствовали факт, что изъятые НАБУ во время обысков в помещениях “Динамо” (ул. Грушевского, 3) документы имеют непосредственное отношение к уголовному производство по факту схем “Энергосети”.

Справка УНН: миноритарными владельцами “Запорожьеоблэнерго” являются украинские олигархи — братья Суркисы. На связанную с ними компанию Lex Perfecta (Кипр) записано 16,52% предприятия.