Бывшая заместительница Криклия записала ролик в купальнике: заявила о создании партии

КИЕВ. 30 июня. УНН. Бывшая заместительница министра инфраструктуры Владислава Криклия Александра Клитина записала видеообращение в открытом купальнике. На нем Клитина объявила о создании собственной политической партии для борьбы с "политическими проститутами", передает УНН.

"Я решила бороться за правду самостоятельно, так как на этих "идиотов в штанах" надежды нет", - сказала Клитина в видеоролике, призвав желающих присоединиться к борьбе с "политическими проститутами".

В Instagram Клитина уточнила, что партию "хотели назвать "Клитина против проститутов", но может цензуру не пройти".

"Решили назвать "Украина против коррупции" - хочу обратить внимание, это вовсе не сексистский лозунг и мы рады каждому настоящему мужчине, который решит нас поддержать! Но хочу обратить внимание, почему-то коррупционеры у нас в основном все мужчины - то есть по статистике у женщин есть больше шансов преодолеть коррупцию в Украине. Основным направлением будет очистка Украины от коррупционеров, политических проститутов и их схем, которые душат развитие экономики и приводят к обнищанию украинцев. Идея - создать пакет антикоррупционных реформ, чтобы внедрять одновременно по всем направлениям и не дать шанса коррупционной гидре приспособиться!", - написала она.

Напомним, после секс-скандала в феврале прошлого года Клитину уволили с подачи министра инфраструктуры Владислава Криклия.

На прошлой неделе стало известно, что Клитина стала советницей главы государственного космического агентства.