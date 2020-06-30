На Прикарпатье из-за непогоды ограничено сообщение с 6 горными деревнями

КИЕВ. 30 июня. УНН. В Ивано-Франковской области полностью ограничено транспортное сообщение до шести населенных пунктов в Верховинском и в Косовском районах и в трех населенных пунктах- частично. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты населения Ивано-Франковской ОГА.

“Ограничено транспортное сообщение до 9 населенных пунктов: Верховинский район — 6 (село Дземброня, село Быстрец, село шебень, село Грамотное, село Стовпни, село Кохан — полностью), Косовский район — 3 (село Шепот — полностью, село Космач, село Бростуры — частично)”, — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 7:00 30 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 35 населенных пунктов в 2 областях.