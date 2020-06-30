Петиция шахтеров к Президенту об отставке Геруса набрала более 22 тысяч подписей

КИЕВ. 30 июня. УНН. В мае шахтерские коллективы разместили на сайте Президента петицию с требованием отправить в отставку главу энергетического комитета ВР, народного депутата фракции "Слуга народа" Андрея Геруса. Сегодня петиция набрала 22476 голосов из необходимых 25 тысяч, сообщает УНН.

"Шахтеры Украины обращаются к Вам за помощью. Мы верой и правдой долгие годы работали для нашей страны, добывали уголь, жертвовали жизнью, чтобы в нашем государстве было светло и тепло. Шахтерский труд очень тяжелый, но мы всегда готовы добывать уголь для Украины.

Но сейчас нам нужна Ваша помощь. В области катастрофа. Шахтерский труд и вся наша энергетическая отрасль уже не просто в опасности, они погибают. Наши предприятия в простое и непонятно, когда выйдем из него. Наш уголь добывается нашим потом и кровью, но сейчас он никому не нужен. Угля столько, что остается его только "есть". Тысячи людей без работы и практически без средств к существованию", - отмечают шахтеры в петиции.

В своих бедах они обвиняют главу энергетического комитета ВР Андрея Геруса, который, несмотря на профицит угля, пролоббировал импорт электроэнергии в Украину из РФ.

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"Целых полгода все закрывали глаза на то, что творит Герус, пока все не рухнуло практически окончательно. Когда закроются наши украинские шахты, тогда мы узнаем истинную цену российской электроэнергии, кровавой электроэнергии. Денег не будет у шахтеров - в шахтерских городах жизнь остановится. В магазинах никто покупать ничего не будет, города просто умрут", - отмечают шахтеры.

Петицию подписали шахтеры ГП "Селидовуголь", ОП "Шахта "Котляревская", ОП "Шахта "1-3 Новогродовская", ОП "Шахта Украина", ОП "Шахта Кураховская".

Напомним, Минэнерго и Кабмин пообещали решить проблемы шахтеров. В частности инициировано приостановление импорта электроэнергии из РФ - соответствующий законопроект зарегистрирован в ВР.

Также решено предоставить приоритет потребления украинского угля вместо резервного газа на тепловых электростанциях, что, по мнению правительства, позволит вывести шахтеров с простоя.