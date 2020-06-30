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Новости: Криминал и ЧП
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СБУ обнаружила продажу данных из баз Госпогранслужбы: будут судить двух человек

СБУ обнаружила продажу данных из баз Госпогранслужбы: будут судить двух человек

КИЕВ. 30 июня. УНН. Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской области действующего и бывшего пограничников на продаже информации с ограниченным доступом из базы данных Государственной пограничной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По предварительным данным следствия, злоумышленники продавали данные о пересечении госграницы гражданами Украины и иностранцами, сроке их пребывания в стране и наличии запретов на въезд или выезд. Свои "услуги" злоумышленники предлагали через специализированные интернет-сервисы. Оплату от заказчиков они получали на банковские карты. Клиентами фигурантов были, в частности, участники криминальных группировок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

Материалы дела направлены в суд.

Напомним, департамент киберполиции планирует в ближайшее время блокировать работу 9 Telegram-каналов, с помощью которых мошенники завладевают средствами граждан под видом реализации баз данных.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Госпогранслужба, база
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