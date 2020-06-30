Представительница Канады в группе советников Минобороны Украины дала положительную оценку деятельности ведомства

КИЕВ. 30 июня. УНН. Представительница в Группе иностранных стратегических советников Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины высокого уровня (DRAB) Джилл Синклер дала положительную оценку деятельности оборонного ведомства Украины на вебинаре на тему “Украинская конференция по вопросам реформ, успехи и сложности, роль Канады год спустя”, прошедшего в Оттаве. На мероприятии присутствовали “Конгресс украинцев Канады”, “Всемирный конгресс украинцев” и Посольства Украины в Канаде, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Так, во время мероприятия Синклер обнародовала отдельные оценки касательно деятельности оборонного ведомства Украины. По ее мнению, состояние реформирования украинской оборонной сферы достаточно близко к положительному, отмечают в МОУ.

Свидетельством этого является решение НАТО о предоставлении Украине статуса партнера в “Программе расширенных возможностей”, которое Синклер назвала колоссальным шагом вперед.

“В целом Дж.Синклер положительно оценила деятельность Министерства обороны Украины в следующих направлениях:

— внесение изменений в законодательстве Украины, которые будут реализованы после соответствующего процедурного согласования Верховной Радой Украины (причем отдельные инициативы будут иметь 52 поправки)

— реформирование системы управления (С2) в контексте применения демократических преобразований, что приближают оборонную сферу Украины к ценностям европейского общества;

— модернизация финансовой системы оборонного сектора (денежное обеспечение/зарплаты/пенсии, стимулирование содержания военнослужащих на службе)

— изменение в подходах к профессиональному военному образованию, направленных на развитие человеческого потенциала ВС Украины”, — сообщили в пресс-служб.

Госпожа Синклер отдельно подчеркнула роль министра обороны Андрея Тарана и Главнокомандующего ВС Украины генерал-полковника Руслана Хомчака, которые вместе “демонстрируют исключительный уровень гражданско-военного сотрудничества” и “прогресс в правильном направлении”.

В то же время, исполнительный директор компании “Black Iron” Мет Стимпсон отметил, что министр обороны Украины лично демонстрирует настрой на решение вопроса инвестиционного проекта его компании в Украине.

Как сообщал УНН, Канада направит в Украину военных инструкторов для восстановления миссии после пандемии.