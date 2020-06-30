Кабмин проводит подготовку больниц ко второй волне пандемии коронавируса - ОП

КИЕВ. 30 июня. УНН. Кабмин проводит подготовку ко второй волне пандемии коронавируса: сейчас Украина имеет около 30 тысяч коек для потенциально больных. Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса Президента, сообщает УНН.

"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, занятые больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему", - сказал Владимир Зеленский.

Также, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Львовская область десятый день подряд лидирует по количеству больных коронавирусной болезнью. За последние сутки там обнаружили 143 новых случая, три человека умерли.

"Правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии. Сейчас имеются кровати для почти 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве. В Кабмине также отметили, что пока не собираются возобновлять работу детских лагерей", - говорится в сообщении.

Также Президенту доложили о ситуации на Прикарпатье и о международной помощи пострадавшим. В частности, из Италии прибыл первый самолет с помощью пострадавшим от наводнения - это лодки, помпы, специальные костюмы.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом заболеваемости COVID-19.