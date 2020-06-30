Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,70 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Рада продолжает рассматривать законопроект об игорном бизнесе
Эксклюзивные новости УНН
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
13500

Из Италии прибыл первый самолет с помощью пострадавшим от наводнения в западных регионах - ОП

Из Италии прибыл первый самолет с помощью пострадавшим от наводнения в западных регионах - ОП

КИЕВ. 30 июня. УНН. Украина получила первый транш помощи от Италии для пострадавших от наводнения в западных регионах. Об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили на традиционной селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, передает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

"...Президенту доложили о ситуации на Прикарпатье и о международной помощи пострадавшим. В частности, из Италии прибыл первый самолет с помощью пострадавшим от наводнения - это лодки, помпы, специальные костюмы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, спасатели, которые ликвидируют последствия наводнений, получат помощь из Италии.

Напомним, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, международные друзья должны помочь Украине в восстановлении пострадавших от наводнения регионов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Италия, помощь, наводнение, паводки
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.