Из Италии прибыл первый самолет с помощью пострадавшим от наводнения в западных регионах - ОП

КИЕВ. 30 июня. УНН. Украина получила первый транш помощи от Италии для пострадавших от наводнения в западных регионах. Об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили на традиционной селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, передает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

"...Президенту доложили о ситуации на Прикарпатье и о международной помощи пострадавшим. В частности, из Италии прибыл первый самолет с помощью пострадавшим от наводнения - это лодки, помпы, специальные костюмы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, спасатели, которые ликвидируют последствия наводнений, получат помощь из Италии.

Напомним, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, международные друзья должны помочь Украине в восстановлении пострадавших от наводнения регионов.