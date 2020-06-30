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Разумков рассказал, когда проголосуют законопроект об игорном бизнесе

Разумков рассказал, когда проголосуют законопроект об игорном бизнесе

КИЕВ. 30 июня. УНН. Поправки к законопроекту об игорном бизнесе в парламенте надеются пройти за несколько дней, ведь к этому проекту закона не может быть применена сокращенная процедура или какой-то механизм во избежание их рассмотрения. Об этом во время брифинга сообщил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

“Сокращенная процедура не может быть применена. Мы идем по правке. Я думаю, что не все авторы будут настаивать. Будем смотреть, как будут разворачиваться события”, — сказал Разумков.

Он добавил, что поскольку парламентарии уже “зашли в вопрос” — какие-то механизмы по рассмотрению законопроекта об игорном бизнесе невозможны.

“Я надеюсь, что через несколько дней сможем пройти этот законопроект”, — сообщил председатель ВРУ.

Напомним, что Верховная рада приступила к рассмотрению законопроекта об игорном бизнесе во втором чтении во время утреннего пленарного заседания во вторник, 30 июня. К документу подано 3500 поправок.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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