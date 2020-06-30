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Новости: Спорт
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Спорт генерирует 2% ВВП Испании - президент Ла Лиги

Спорт генерирует 2% ВВП Испании - президент Ла Лиги

Хавьер Тебас

КИЕВ. 30 июня. УНН. Спорт является одной из важнейших отраслей в Испании, что приносит в целом 1,35 млрд евро за сезон. Об этом заявил президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас, передает УНН со ссылкой на timesofindia.indiatimes.

"Спорт генерирует 2% ВВП Испании, из которых Чемпионат Испании по футболу обеспечивает 1,37%, 185 тыс. рабочих мест и 4,1 млрд евро налоговых поступлений", - рассказал он.

Вместе с тем, Тебас считает, что Испании необходимо пересмотреть свою налоговую политику в отношении местных футболистов.

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"Испания - страна с наихудшими налоговыми условиями для футболистов в Европейском союзе. В Италии, Франции и Великобритании гораздо более выгодные налоговые условия для высокопрофессиональных спортсменов, что в конечном итоге переманивает наших талантливых игроков в эти страны. А вслед за уходом наших футболистов - уходит наша национальная и международная ценность. Положение нашей лиги упадет, равно как и количество рабочих мест, которые мы создаем", - добавил он.

Напомним, по оценкам экспертов, столичный ФК "Динамо" за несколько лет мог уклониться от уплаты налогов в размере более 400 млн грн.

Все потому, что владельцы клуба платят очень низкую официальную заработную плату игрокам, насчитывая основные гонорары из оффшорных компаний на Кипре.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, ВВП, Испания
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