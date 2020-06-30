Быстрее морозилки: ученые поделились лайфхаком быстрого охлаждения спиртного

КИЕВ. 30 июня. УНН. Группа британских ученых обнародовала лайфхаки, позволяющие максимально быстро и эффективно охладить алкогольные напитки в бутылках, передает УНН со ссылкой на The Sun.

По их данным, охладить алкогольный напиток можно с помощью воды, льда и соли. Так, подобная комбинация снижает температуру бутылки пива до 1,6°С всего за полчаса.

В частности, соль охлаждает напиток на 3 градуса.

Морская вода имеет более низкую температуру замерзания, чем обычная вода, поэтому добавление соли означает, что температура ледяного раствора может фактически быть ниже нуля.

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Наименее эффективным способом оказалось погружения бутылки в ведро с холодной водой без льда - это привело к незначительному падению температуры - на 2,5 градуса.

Как писал УНН, согласно данным Госстата, украинцы предпочитают алкоголь отечественного производства.

А в ТОП-5 надежных производителей спиртного в Украине специалисты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф") , ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй")