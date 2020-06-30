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Шмыгаль не видит политического заказа по делам против Порошенко

Шмыгаль не видит политического заказа по делам против Порошенко

КИЕВ. 30 июня. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не видит политического преследования по уголовным делам против Петра Порошенко. Об этом глава правительства сказал в интервью BBC Украина, передает УНН.

“В тех делах, которые продолжаются против политиков предыдущих поколений, я не вижу политического заказа. Они должны быть рассмотрены и должны быть решения. Или этих политиков признают виновными, или снимут с них обвинения”, — ответил он на вопрос о том, что дела против Порошенко воспринимаются как наказание оппонента.

Он добавил, что не счастлив от этих дел, ведь расследование против руководителей государства — это всегда дестабилизация и неприятный момент для государства.

“Когда есть такие подозрения, это всегда расстраивает. Но ответственность должна быть необратимой, независимо от рангов и должностей. Если человек нарушил закон, предал национальные интересы государства, вел себя некорректно, должен нести ответственность”, — сказал Шмыгаль.

На уточнение, что процесс против Порошенко негативно воспримут “западные друзья”, он еще раз подчеркнул, что это — “не преследование”.

“Но согласен, что это выглядит не очень хорошо. Когда речь идет о наказании для политиков высокого уровня в Украине — это портит имидж государства. Как бы прискорбно это не выглядело на международной арене, гораздо обиднее будет выглядеть коррупция, которая не наказывается”, — резюмировал премьер.

Как сообщал УНН, суд обязал Офис генпрокурора открыть дело в отношении Порошенко по заявлению Коломойского.

Источник: УНН
Теги: Украина, Петр Порошенко, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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