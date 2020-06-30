ООС: в результате обстрелов ранены двое военных

КИЕВ. 30 июня. УНН. Вследствие обстрелов боевиков у Новозвановки осколочные ранения получили двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Российские захватчики в который раз целенаправленно первыми открывают огонь по позициям наших защитников, подтверждая свое нежелание придерживаться существующих мирных договоренностей. Так, сегодня на Луганском направлении у Новозвановки, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения", - сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что эвакуационной техникой пострадавшие воины оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение, им предоставлена надлежащая медицинская помощь.

"Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются. На свои агрессивные действия оккупант и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", - добавляется в сообщении.

Напомним, с начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции.