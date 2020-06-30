Закарпатская ассоциация футбола передала местным больницам медикаменты и СИЗ

КИЕВ. 30 июня. УНН. Закарпатская ассоциация футбола продолжает поддерживать меры, направленные на преодоление пандемии коронавируса. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.

Так, ассоциация приобрела и передала медикаменты и средства индивидуальной защиты в три основных медицинских учреждения области, которые занимаются больными COVID-19. Речь об областной клинической инфекционной больнице, областном противотуберкулезном диспансере и областной клинической больнице им. Андрея Новака.

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В УАФ напомнили, что недавно материальную помощь от Федерации футбола Ужгорода получил почетный работник физической культуры и спорта Украины Александр Филипп.

"Кроме того, Александру Ивановичу было вручено почетное отличие Украинской ассоциации футбола.

Средства, которые есть на счету Закарпатской ассоциации футбола, в это сложное время направляются на помощь ветеранам и другим группам населения, которые в этом нуждаются", - рассказали в УАФ.

Напомним, в общем, к проекту "футбольной" поддержки ветеранов спорта и врачей присоединились более десяти регионов.