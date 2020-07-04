Депутат от ОПЗЖ Мамка наплагиатил докторскую диссертацию - ГПК

КИЕВ. 4 июля. УНН. Центр противодействия коррупции проверил докторскую диссертацию нардепа от ОПЗЖ Григория Мамки на тему “Основы уголовного судопроизводства: научные и правовые основы” и обнаружил там плагиат, передает УНН со ссылкой на сайт ЦПК.

Отмечается, что диссертация была проверена с помощью сервиса по проверке на плагиат и заимствования Unicheck, разработанный компанией “Антиплагиат”.

“Unicheck успешно используется в США, Латинской Америке, Испании, Бельгии, Украине, Австралии и других странах.

Заметим, что украинские высшие учебные заведения имеют бесплатный доступ к сервису проверки научных работ на плагиат благодаря Меморандуму, который МОН подписало с компанией „Антиплагиат“. Этой же программой пользуется академия МВД, но почему-то там пропустили диссертацию Мамки”, — отметили в ГПК.

Уточняется, что свою докторскую диссертацию депутат Мамка выполнил на кафедре уголовного процесса Национальной академии внутренних дел МВД Украины и защитил в 2019 году.

“От 2018 года действует положение об академической добродетельности в Национальной академии внутренних дел. Там, в частности, говорится о том, что диссертационные работы проверяются на плагиат и в случае его обнаружения может быть „лишение присвоенного научного (образовательно-творческого) степени или присвоенного ученого звания“ (п. 4.3. Положения)”, — отметили в Центре.

Как писал УНН, недавно в плагиате был обвинен и.о. министра образования Сергей Шкарлет. В КМУ заявили, что проверяют эти данные.

Напомним, Григорий Мамка стал депутатом от ОПЗЖ в 2019 году. До этого работал в МВД, не прошел аттестацию и был уволен. Впоследствии восстановился через суд и получил командировку в Донецкую область. Однако, работать вблизи зоны боевых действий не захотел и снова пожаловался в суд. Затем, Мамка подал в отставку по собственному желанию.

Также напомним, что Мамка занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления МВД, а впоследствии стал фигурантом “дела Шепелева” в части организации снятия арестов с имущества подозреваемого.