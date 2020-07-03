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Новости: Политика
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Представительство ЕС советует продолжить общественные консультации по законопроекту о медиа

Представительство ЕС советует продолжить общественные консультации по законопроекту о медиа

КИЕВ. 3 июля. УНН. Представительство ЕС в Украине советует продолжить дальнейшие общественные обсуждения законопроекта о СМИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Представительства ЕС в Украине опубликованную в Twitter.

"Мы поддерживаем прогресс по законопроекту о медиа в Украине № 2693 в ответственном комитете Верховной Рады и согласование украинского законодательства о СМИ в соответствии с правилами ЕС. Поощряем дальнейшие общественные обсуждения законопроекта и продолжаем совместную работу с Украиной в обмене опытом", - отмечается в сообщении.

Напомним, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу доработанный законопроект "О медиа".

Как ранее сообщал УНН, глава Минкульта Александр Ткаченко заявлял, что законопроект о медиа нужно принять, но его надо сделать более либеральным и с определением понятия "язык вражды".

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, СМИ
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