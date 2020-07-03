Шмыгаль: "надлежащая" кандидатура главы Нацбанка будет выбрана в ближайшие дни

КИЕВ. 3 июля. УНН. Кандидатура председателя Национального банка Украины, которая отвечает всем требованиям, будет выбрана в ближайшие дни. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

“Сегодня, завтра, послезавтра, ближайшие дни такая кандидатура будет выбрана. Все руководители банков, основные игроки банковского рынка назвали свои предложения, является „шорт-лист“ кандидатов, которые могут занять пост, удовлетворяющих наших международных партнеров”, — сказал Шмыгаль.

По его словам, нужно время на консультации, которые были вчера начатые Президентом Украины, на то, чтобы выбрать надлежащую кандидатуру.

Напомним, поздно вечером 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за “систематического политического давления”. Позже Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ.

Вечером 2 июля в Офисе Президента сообщили, что Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

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