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Украина добивается санкций ЕС против России за железнодорожное движение Керченским мостом - МИД

Украина добивается санкций ЕС против России за железнодорожное движение Керченским мостом - МИД

КИЕВ. 4 июля. УНН. Украина выступает за введение новых санкций Евросоюза против РФ за запуск железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив в аннексированный Россией Крым. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии".

Кулеба пояснил, что международные санкции против России в основном касаются нарушений прав человека и международного права, к которым Кремль прибегает на оккупированной территории. В таких случаях Министерство иностранных дел предоставляет зарубежным партнерам Киева доказательства для рассмотрения вопроса о санкциях.

“Например, у нас есть такая сейчас проблемная тема. Мы выступаем за то, что должны быть введены дополнительные санкции ЕС за запуск железнодорожного сообщения Керченским мостом между Россией и оккупированных Крымом. Но, к сожалению, какого-то такого оживленного отклика пока нет. Но мы включаем это в нашу повестку дня. И на всех уровнях начинаем этот вопрос проталкивать”, — отметил министр.

Напомним, министр транспорта России Евгений Дитрих и подконтрольный Кремлю так называемый “глава Крыма” Сергей Аксенов во вторник запустили грузовой железнодорожное движение по “Крымскому мосту”.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Крым, Украина, ЕАЭС
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