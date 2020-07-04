В правительстве рассказали про актуальную ситуацию с рабочими местами в Украине

КИЕВ. 4 июля. УНН. На сегодня в Украине больше 510 тыс. зарегистрированных безработных с официальным статусом. В то же время, за этот период карантина 155 тыс. людей нашли и получили работу через центры занятости. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

“Ситуация с рабочими местами действительно сложная, и эта статистика официальная, ее видно. В начале коронакризиса, перед введением карантина — 320 тыс. зарегистрированных безработных со статусом, сейчас — более 510 тыс. зарегистрированных безработных с официальным статусом. Но за этот период карантина 155 тыс. людей нашли и получили работу через центры занятости”, — сказал премьер.

По его словам, новые рабочие места были созданы в различных областях, в частности в области строительства. В то же время он отметил, что сейчас в Украине и мире сложная ситуация с работой на фоне коронакризиса.

Напомним, с 1 июля максимальный размер пособия по безработице увеличится до 8788 гривен.

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