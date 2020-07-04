В Украине абсолютно стабильная финансовая ситуация - премьер

КИЕВ. 4 июля. УНН. Отставка Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины никак не повлияет на стабильность украинской валюты. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

В частности, комментируя отставку главы НБУ, глава правительства отметил, что сейчас самое главное не допустить образования мифов спекуляций и манипуляций по поводу этой отставки.

В то же время он отметил, что независимость Национального банка гарантирована Конституцией Украины, и прописана в украинском законодательстве. “В чем, согласно закону является задача НБУ? Первое — это обеспечение стабильности денежной единицы Украины, второе — это обеспечение ценовой стабильности, третье — обеспечение финансовой стабильности, в частности стабильности банковской системы, и четвертая задача — это обеспечение устойчивости экономического развития Украины и поддержка экономической политики Правительства Украины, при условии сохранения первых трех” , - заявил Денис Шмыгаль.

Шмыгаль также рассказал, что сейчас финансовая ситуация в стране стабильна. “Что касается стабильности и тех условий, которые на сегодня являются: ликвидность банков около 200 млрд грн. в начале этого месяца, остаток на едином казначейском счете — 135 млрд, золотовалютные резервы — 25,2 млрд долларов. У нас абсолютно стабильная финансовая, денежная ситуация”, — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что коллектив Нацбанка — абсолютно профессиональный, сформированный, с ними накануне были начаты консультации с участием Президента Украины. Политика Нацбанка — сформирована, она движется.

Напомним, поздно вечером 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за “систематического политического давления”. Позже Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ.

Вечером 2 июля в Офисе Президента сообщили, что Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

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