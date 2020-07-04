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20055

Офис Президента Украины: стороны встречи в Берлине сошлись на необходимости прекращения огня на Донбассе

Офис Президента Украины: стороны встречи в Берлине сошлись на необходимости прекращения огня на Донбассе

КИЕВ. 4 июля. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации, которую возглавлял вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, в пятницу в Берлине принял участие во встрече с политическими советниками лидеров государств — участников Нормандского формата (Украина, Германия, Франция и РФ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Отмечается, что встреча в формате переговоров, которые продолжались 11:00, состоялась за несколько дней до очередного заседания ТКГ в формате видеоконференции.

“Участники встречи подробно, по пунктам, обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств „Нормандской четверки“ по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в нормандской формате в Берлине”, — говорится в сообщении.

В Офисе Президента отметили, что участники встречи договорились, что нужно приложить максимум усилий для полного выполнения решений Парижского саммита лидеров государств Нормандского формата. “В частности, стороны сошлись во мнении о необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня”, — говорится в сообщении.

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“Договоренности Парижского саммита лидеров государств — участников Нормандского формата должно быть выполнено. Украина, а также ее партнеры по Нормандскому формату, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий”, — подчеркнула украинская делегация.

“Сегодняшняя встреча на шаг приблизила проведения саммита в Берлине”, — отметил Ермак.

Как сообщили в ОПУ, российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии.

“В ближайшее время сторонами будет согласован порядок дня для работы ТКГ с целью сближения позиций для проведения саммита в Берлине”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, ранее российская сторона заявила, что после встречи политических советников глав государств “нормандской четверки” в Берлине, не удалось дойти прорыва по переговорам.

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Как сообщал УНН, в пятницу стало известно, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников глав государств “нормандской четверки” (Украина, Германия, Франция и РФ).

Позже Офис Президента Украины сообщил, что с украинской стороны на переговоры отправились глава ОП Андрей Ермак и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Украина, Германия, Нормандская четверка, Офис президента Украины
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