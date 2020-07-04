Зеленский пожелал сотрудникам полиции спокойных будней

КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников и ветеранов Национальной полиции Украины и пожелал семейного уюта и спокойных будней, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

"Уважаемые полицейские и ветераны полиции! Ежедневной напряженной и рискованной работой Национальная полиция утверждает себя как современная и эффективная правоохранительная структура, деятельность которой направлена на обеспечение общественной безопасности и порядка, охрану прав и свобод человека, укрепления законности, защиту интересов общества и государства, противодействие преступности", - отметил Зеленский.

Вместе с Вооруженными Силами Украины и другими военными формированиями полицейские мужественно противостоят вооруженной агрессии на востоке, проявляя личную храбрость, доблесть и преданность Украинскому народу, добавил Президента.

По словам Зеленского, государство и общество благодарны полиции за действенную помощь в соблюдении карантинных ограничений и борьбе с пандемией COVID-19.

"Очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций полиции не затмевают потребность в ее дальнейшем реформировании, доведении работы до уровня коллег из ведущих стран мира, совершенствовании механизмов деятельности, формировании уважения и доверия человека и гражданина.

Кадры в свои ряды полиция выбирает из народа, служит народу и защищает народ", - говорится в поздравлении.

Президент также пожелал стражам правопорядка "крепкого здоровья, настойчивости и решительности в нелегкой и опасной службе, семейного уюта и спокойных будней".

Напомним, Национальная полиция Украина отмечает пятую годовщину.