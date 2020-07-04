Зеленский высказался о необходимости дальнейшего реформирования полиции

КИЕВ. 4 июля. УНН. Очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций полиции не затмевают потребность в ее дальнейшем реформировании. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем приветствии сотрудникам и ветеранам Национальной полиции Украины, передает УНН.

"Очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций полиции не затмевают потребность в ее дальнейшем реформировании, доведении работы до уровня коллег из ведущих стран мира, совершенствовании механизмов деятельности, формировании уважения и доверия человека и гражданина", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, Президент добавил, что государство и общество благодарны полиции за действенную помощь в соблюдении карантинных ограничений и борьбе с пандемией COVID-19.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников и ветеранов Национальной полиции Украины и пожелал семейного уюта и спокойных будней.

Как сообщал УНН, Национальная полиция Украина отмечает пятую годовщину.