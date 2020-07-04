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Новости: Политика
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Зеленский высказался о необходимости дальнейшего реформирования полиции

Зеленский высказался о необходимости дальнейшего реформирования полиции

КИЕВ. 4 июля. УНН. Очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций полиции не затмевают потребность в ее дальнейшем реформировании. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем приветствии сотрудникам и ветеранам Национальной полиции Украины, передает УНН.

"Очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций полиции не затмевают потребность в ее дальнейшем реформировании, доведении работы до уровня коллег из ведущих стран мира, совершенствовании механизмов деятельности, формировании уважения и доверия человека и гражданина", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, Президент добавил, что государство и общество благодарны полиции за действенную помощь в соблюдении карантинных ограничений и борьбе с пандемией COVID-19.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников и ветеранов Национальной полиции Украины и пожелал семейного уюта и спокойных будней.

Как сообщал УНН, Национальная полиция Украина отмечает пятую годовщину.

Источник: УНН
Теги: Украина, реформы, полиция, Владимир Зеленский
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