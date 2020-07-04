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В России вступили в силу изменения в конституцию, которые позволяют "обнулить" сроки Путина

В России вступили в силу изменения в конституцию, которые позволяют "обнулить" сроки Путина

Владимир Путин

КИЕВ. 4 июля. УНН. Сегодня вступили в силу поправки в конституцию России, что в частности предусматривают "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опубликованный текст конституции с внесенными в нее поправками на официальном портале правовой информации Российской Федерации.

Так, 4 июля вступили в силу поправки в конституцию Российской Федерации.

По словам Путина, голосование показало "высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам".

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, которым установил дату вступления в силу поправок к конституции - 4 июля.

Как сообщалось, за принятие "поправок" в Конституцию проголосовали 77,92% избирателей, против - 21,27%. Явка на голосовании составила 67,97%.

Добавим, что ЕС не признает "голосования" по поправкам в конституцию РФ на оккупированных украинских территориях.

Также Великобритания не признает "голосования" за поправки к конституции РФ в Крыму.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Конституция
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