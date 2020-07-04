Офис Президента не давил на Смолия - Зеленский

КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что давления со стороны Офиса главы государства на бывшего председателя Национального банка Украины Якова Смолия не было, также никаких рисков относительно стабильности курса гривны из-за его отставки нет. Об этом Зеленский заявил сегодня журналистам, передает корреспондент УНН.

"Что касается главы Национального банка Украины, я вам скажу откровенно, вы можете его лично спросить: было давление с Офиса Президента? Кажется, что у него уже спрашивали журналисты и он ответил, что нет. У нас с ним были реально очень неплохие не только на профессиональном, но и на человеческом уровне отношения", - сказал Зеленский.

По его словам, руководители банков, с которыми он проводил встречи не видят рисков относительно отставки Смолия.

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"Все достаточно спокойно воспринимают увольнение главы Национального банка Украины, все не видят каких рисков ... Все много раз говорили, что доллар завтра будет 100 грн, я думаю, что это какая-то фантастика", - рассказал Зеленский.

Зеленский отметил, что рычаги сдерживания курса гривны всем известны.

"Я не вижу, чтобы они менялись. Я сейчас не вижу, что мы должны что-то сдерживать, если честно. Мое личное отношение должны мы что-то сдерживать или не должны, или мы все-таки в рыночных условиях", - сказал Зеленский.

Напомним, Смолий объяснил Раде, в чем заключалось "систематическое политическое давление" на НБУ.

Как сообщалось, Шмыгаль заявил, что "надлежащая" кандидатура главы Нацбанка будет выбрана в ближайшие дни.